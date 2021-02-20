Son dakika haberi... Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

20.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:14
Son dakika haberi... Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 5105 Sokak'ta Kahraman Kemiksiz'e ait evin oturma odasında yangın çıktı.

Isınmak için kullanılan piknik tüpünün gaz kaçırması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında alevler odadaki bazı eşyalara sıçradı.

Bu sırada yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan Kemiksiz'i gelini dışarıya çıkardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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