Son dakika haberi... Kocaeli'de döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen bir işçiye sağlık personeli tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.

Kaynak: AA