Son dakika haberi! Kocaeli'de dini duyguları istismarla dolandırıcılık davasında mütalaa
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Son dakika haberi! Kocaeli'de dini duyguları istismarla dolandırıcılık davasında mütalaa

Son dakika haberi! Kocaeli'de dini duyguları istismarla dolandırıcılık davasında mütalaa
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Y. ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, dosya kapsamındaki deliller ve belgeler okundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan örgüt elebaşı "Rafet efendi" kod isimli Şaban Özdil, Y.S, A.Y. ve Y.D'nin "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 aydan 17 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İ.P'den üzerlerine tapusu yapılan evin, soruşturma aşamasında mağdura geri verilerek zararın giderilmesi dolayısıyla "etkin pişmanlık" gereği 4 sanık hakkında cezanın 3 yıldan 11 yıl sekizer aya kadar hapis cezasına indirilmesi talep edildi.

Şaban Özdil hakkında ayrıca "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan da 3 aydan eksik olmamak üzere hapis ve 50 liradan aşağı olmamak üzere para cezası verilmesi istendi.

Diğer 11 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talebinde bulunuldu.

Sanık avukatları, mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, avukatlara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

İddianame

Savcılık tarafından hazırlanan 89 sayfalık iddianamede, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı ve gruba katılanlardan "sadaka" adı altında para, ev ve otomobil alıp dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen örgüt elebaşı "Rafet efendi" kod isimli Şaban Özdil'in de aralarında bulunduğu 15 sanığın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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