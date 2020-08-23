Son dakika haberi: Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
23.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:16
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Mustafa Haktürk'ün (63) kullandığı 41 K 1409 plakalı traktör, Yalakdere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Haktürk, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA