Son dakika haberi: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu M.E.H. ve S.E.H. Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin