Son dakika haberi: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

23.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:06
Son dakika haberi: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu M.E.H. ve S.E.H. Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

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