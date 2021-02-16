Son dakika! Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haber... Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre DEAŞ terör örgütünün Kocaeli'deki yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere, polis ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı