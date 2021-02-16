Son dakika! Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

16.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:06
Son dakika! Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haber... Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre DEAŞ terör örgütünün Kocaeli'deki yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere, polis ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Buse Varol Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Silah Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 13:18:20. #1.15#
title