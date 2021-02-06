Son dakika haber | Çocuklarını darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı

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Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan, şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan, şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca, zanlı N.S'ye ilişkin 14 Nisan 2020'de, şüphelinin K.B. ve K.C.B. isimli çocuklarına karşı gerçekleştirdiği, dosya kapsamındaki delillerden anlaşılan darp olayına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Mağdur çocukların, şüphelinin önceki eşinden olduğu, N.S'nin olay tarihinde H.B. ile birlikte yaşadığı belirlendi.

H.B'nin telefonu üzerinde yapılan incelemede, şüpheli N.S'nin, çocukları K.B. ve K.C.B'yi çıplak elle darbederek, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir düzeyde yaralanmalarına neden olduğu anlaşıldı.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca dosya kapsamında soruşturma başlatıldığı ve 21 Ekim 2020'de iddianame tanzim olunarak kamu davası açıldığı öğrenildi.

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/871 esas sayılı dosyasının halen derdest olduğu, şüpheli N.S'nin 6 çocuğunun darp raporlarının alındığı, ifade verebilecek durumda bulunanların beyanları alınarak yurda teslimlerinin sağlandığı belirlendi.

Güncel olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerin soruşturma kapsamında elde edilen delillerden olmadığı ve yeni delil niteliği taşıdığı tespit edildi.

Ayrıca olaya muhatap mağdur çocuk D.B'nin dosya kapsamında şiddete maruz kalan çocuklardan olmadığı, şüphelinin daha önceki K.B. ile evliliğinden dünyaya geldiği belirlendi.

Halihazırda tüm çocukların halen devlet yurdunda koruma altında bulunduğu öğrenildi.

Somut olayda elde edilen görüntüler ihbar niteliğinde kabul edilerek, şüpheli N.S. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine anne N.S. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı H.B, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.S. "kasten öldürmeye teşebbüs", H.B. de "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla Körfez Adliyesine sevk edildi.

Güvenlik gerekçesiyle binanın arka girişinden adliyeye alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay