Çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan ile bir kafenin tentesi zarar gördü
24.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:12
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2 dönüm ormanlık alanda zarara yol açan yangın büyümeden söndürüldü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2 dönüm ormanlık alanda zarara yol açan yangın büyümeden söndürüldü.
Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan ile bir kafenin tentesi zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay