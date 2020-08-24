Son dakika haberi! Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika haberi! Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haberi! Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü
24.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:24

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Halıdere mevkisindeki zeytin ağaçlarının da bulunduğu ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ile Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"Ekipler, yangına hızla müdahale etti"

Gölcük Belediye Başkanı Sezer, gazetecilere, ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına hızla müdahale ettiğini belirterek, bu sırada Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı ile de irtibata geçtiklerini söyledi.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığına bağlı bir helikopterin de yangına müdahale ettiğini dile getiren Sezer, "Şu an itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının kuvvetli olduğu alanı 5, etkilenen alanı ise 20 dönüm olarak ifade edebiliriz. Yangından etkilenen kimse bulunmamaktadır. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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