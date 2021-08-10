Son dakika haberi! Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün ilçede bir kişinin silahla yaralanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen C.A. (52) ve Y.A'yı (28) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamaları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız