Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 7'si aynı aileden 8 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 7'si aynı aileden 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta Bekirdere Mahallesi Murat Sokak'ta tavukların bahçeye girmesinden dolayı komşular arasında çıktığı öne sürülen kavgada, Oğuzhan İ'nin (26) bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 7'si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden anne ve enişte, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının bulunduğu 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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