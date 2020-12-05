Son dakika haberi | Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü
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Son dakika haberi | Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü

05.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:42
Son dakika haberi | Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye, Fikret Demiral, boşanma aşamasındaki eşinin Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki evine giderek çocuğunu görmek istedi.

Bu sırada evde bulunan kayınpederi Mehmet Aydın ile tartışmaya başlayan Demiral, daha sonra dışarı çıktı. Aydın, peşinden gittiği damadı Demiral'a, yanındaki silahla 4 el ateş etti.

Başından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Demiral, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Mehmet Aydın, emniyete giderek polise teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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