Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi babasının yatalak amcasını bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi babasının yatalak amcasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde babasının amcasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi babasının yatalak amcasını bıçaklayarak öldürdü
22.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:22

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde babasının amcasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinanlı Bilalli Mahallesi'nde Cavit Ö. (31), aynı evde yaşadığı babasının amcası yatalak hasta Salim Ö'yü (87) henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine sevk edilen Salim Ö, yolda yaşamını yitirdi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen zanlı Cavit Ö, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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