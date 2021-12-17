Son dakika haberi! Kocaeli'de bir kadın evinde ölü bulundu
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki apartman dairesinde ikamet eden Nebahat Er'den (35) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Er'in boğazı kesilmiş halde cansız bedenini buldu.
Kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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