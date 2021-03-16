Son dakika haberi: Kocaeli'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde Aziz Tav'a ait 2 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım