Son dakika haberi: Kocaeli'de asayiş uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde asayiş uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde asayiş uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi.
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kent merkezinde gerçekleştirdiği uygulamada, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Sürücü S.K'nin üst aramasında, 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas