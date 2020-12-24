Son dakika haberi! Kocaeli'de 78 bin 360 makaron ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında toplamda 78 bin 360 makaron ele geçirilirken 3 şahsa da adli işlem uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında toplamda 78 bin 360 makaron ele geçirilirken 3 şahsa da adli işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçaklığın engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gebze ilçesinde kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçede tespit edilen bir iş yeri ve bir eve baskın yaptı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 46 bin 360 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 32 bin dal boş makaron,67 kilogram açık tütün, 20 kilogram bandrolsüz tütün,1 adet kompressör, 2 adet dolum makinesi ele geçirildi. Öte yandan konu ile ilgili 3 şahsa adli işlem uygulandığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı