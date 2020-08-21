Son dakika haberi: Kocaeli'de 3 iş makinesi yandı
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Son dakika haberi: Kocaeli'de 3 iş makinesi yandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alev alan 3 iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.08.2020 06:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 06:19

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alev alan 3 iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muallimköy Mahallesi 4140. Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm firmasının deposunda park halindeki 3 iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle hasar gören iş makineleri kullanılamaz hale geldi.

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Son dakika haberi: Kocaeli'de 3 iş makinesi yandı

Kaynak: AA

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