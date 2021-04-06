Son dakika haberi... Kocaeli'de 25 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu

Son dakika haber: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 25 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 25 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kefken Caddesi'nde bir pastanede çalışan Murat Kayı'dan bir süre haber alamayan mesai arkadaşları iş yerine gitti.

Kayı'nın yerde hareketsiz halde yattığını gören mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, yaptığı incelemede Kayı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım