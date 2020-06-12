Son dakika haberi: KOCAELİ Belediye başkanı çocuklarla fidan dikti, yerli tohum ekti
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Son dakika haberi: KOCAELİ Belediye başkanı çocuklarla fidan dikti, yerli tohum ekti

Son dakika haberlerine göre Belediye başkanı çocuklarla fidan dikti, yerli tohum ektiKOCAELİ Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi doğa sevgisini çocuklara aşılamak için çocuklarla birlikte fidan dikti, yerli tohum ekti.

12.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:56

Belediye başkanı çocuklarla fidan dikti, yerli tohum ekti

KOCAELİ Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi doğa sevgisini çocuklara aşılamak için çocuklarla birlikte fidan dikti, yerli tohum ekti. Bünyamin Çiftçi geleceğe bırakılacak en büyük mirasın çevre olduğunu, çocuklara doğa sevgisini aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Çayırova Belediyesi çocuklara doğa sevgisini aşılamak, çevre ve yerli tohum bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Üzerinde 'Geleceğe tohum saçıyoruz' yazan tişört ve şapkalarla etkinliğe katılan çocuklar, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile birlikte önce fidan dikti, daha sonra belediyenin boş arazisine yerli tohum saçtılar. Karabuğday ve çörek otu tohumları toprakla buluşurken, Başkan Çiftçi ve çocuklar fidanlara ve tohumlara su verdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Geleceğe bırakacağımız en büyük miras çevredir. Çocuklarımıza küçük yaşta doğa sevgisi aşılamak, çevre ve yerli tohum bilinci oluşturmak amacıyla farklı etkinlik düzenledik. Pandemi nedeniyle çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte evde kalmaktan sıkılan çocuklarımızla binlerce yerli tohumu toprakla buluşturduk. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde ilerleyen 'sıfır atık' projesi kapsamında çocuklarımıza çevre bilincini küçük yaşlarda aşılamanın mutluğunu birlikte yaşadık. Şehrimizi imar ederden, geleceğimizi de inşa ediyoruz." dedi.

Çiftçi, "Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Yeşil bir çevre için yavrularımıza ağaç sevgisini erken yaşta aşılamak çok önemli." diye konuştu.

Son dakika haberi: KOCAELİ Belediye başkanı çocuklarla fidan dikti, yerli tohum ekti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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