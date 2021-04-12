Son dakika haberi: Koca: "Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar."
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Son dakika haberi: Koca: "Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar."

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar."

Koca: "Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz."

Koca: "Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız."

Sağlık Bakanı Koca: "(Rusya'nın uçuş kısıtlaması) Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki tedbirleri, sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı yaklaşım içinde olacaklar."

Koca: "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında."

Son dakika haberi: Koca: 'Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.'
Son dakika haberi: Koca: 'Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.'
Son dakika haberi: Koca: 'Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.'
Son dakika haberi: Koca: 'Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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