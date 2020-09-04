Son dakika haberi... Koca: "Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'e hastane yapacağız"
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması DİYARBAKIR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.
04.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması DİYARBAKIR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. (2)
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Kaynak: AA