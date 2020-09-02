Son dakika haberi! Koca: "(PCR sonuçlarının bildirilmemesi) Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını... Gelen son dakika haberlerine göre Koca: "(PCR sonuçlarının bildirilmemesi) Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık."

Koca: "(PCR sonuçlarının bildirilmemesi) Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık." Kaynak: AA