Son dakika haberi! Koca: "(PCR sonuçlarının bildirilmemesi) Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını...
Gelen son dakika haberlerine göre Koca: "(PCR sonuçlarının bildirilmemesi) Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık."
02.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:44
Koca: "(PCR sonuçlarının bildirilmemesi) Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık."
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Kaynak: AA