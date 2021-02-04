Sağlık Bakanı Koca, selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca, selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı

04.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan şiddetli yağış sonrası, evinden çıkamayan hastaya, beline kadar suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan şiddetli yağış sonrası, evinden çıkamayan hastaya, beline kadar suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, hemşire Ayla Kırs, hastaya müdahalesi sonrası, beline kadar olan suyu güçlükle geçerek kendisini bekleyen ekiplere ulaşıyor.

Ayla Kırs'ın Seferihisar ilçesinde görevli hemşire olduğunu belirten Koca, "Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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