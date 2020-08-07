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Son dakika haberi | KOBİ desteklerinden yararlanılması istendi

Son dakika habere göre Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent tarafından, KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı yapılıp, KOBİ desteklerinden yararlanılması istendi.

Son dakika haberi | KOBİ desteklerinden yararlanılması istendi
07.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:03

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent tarafından, KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı yapılıp, KOBİ desteklerinden yararlanılması istendi.

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent tarafından yapılan açıklamada, Değerli KOBİ Firma Yetkilileri, teknoloji start-up firma kurmaya hazırlanan akademisyen ve girişimciler, 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 10: 00'da Malatya Teknokent'de Malatya KOSGEB Müdürü Murat Seki'nin katılımıyla 2020-02 sayılı KOBİGEL - Kobi Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır" denildi.

KOBİGEL proje teklif çağrısının genel amacının, "İmalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak olduğuna dikkat çekilip, "İmalat sanayi sektöründeki KOBİ'ler, "Uygun Proje Konuları" başlığıyla aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı yapılıp, KOBİ desteklerinden yararlanılması istendi.

Uygun proje konuları hakkında şu bilgiler verildi, "Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı, İmalat sanayinde nesnelerin interneti, imalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri, İmalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri, Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri, İmalat sanayinde siber güvenlik, İmalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri ve imalat sanayinde artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri."

Proje süresinin en az 8 ay ve en fazla 20 ay olduğuna dikkat çekilip, "Destek üst limiti geri ödemesiz 300 bin TL geri ödemeli 700 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL'dir. İnovatif projeler üreten ve program kapsamında belirlenen uygun proje konularında çalışmaları olan veya projeler planlayan firma yetkilileri program hakkında detaylı bilgi almak üzere etkinliğimize davetlidir" denildi.

Bu arada, Covid-19 salgını nedeni ile veya etkinliğe fiziksel olarak katılmak için uygun olmayan katılımcıların etkinliği, Malatya Teknokent Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek.

Malatya Teknokent youtube kanalı linki şöyle belirtildi: https://www.youtube.com/channel/UChB9A1bhlGnFPYYCUPe65wg'view_as=subscriber - MALATYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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