Son dakika haberi | Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı
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Son dakika haberi | Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı

27.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:50
Son dakika haberi | Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı

Son dakika habere göre Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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