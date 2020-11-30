Son dakika haberi! Kobani olaylarına katılım sağlanması için toplantı yapan PKK'lı yakalandı
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Son dakika haberi! Kobani olaylarına katılım sağlanması için toplantı yapan PKK'lı yakalandı

30.11.2020 13:46 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:46
Son dakika haberi! Kobani olaylarına katılım sağlanması için toplantı yapan PKK'lı yakalandı

Son dakika haberleri: ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Kobani olayları esnasında silahlı terör örgütü PKK adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği öne sürülen M.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Kobani olayları esnasında silahlı terör örgütü PKK adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği öne sürülen M.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kobani olayları sırasında silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği, düzenlenen eylemlere katılarak örgüte yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen M.Y., Yüreğir ilçesinde kaldığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 cep telefonu, sim kart, 2 kurusıkı tabanca, şarjör ve bir tarihi sikke ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, yurt dışına çıkmasının yasaklanması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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