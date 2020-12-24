Son dakika yerel: Klimadan çıkan yangın korkuttu
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Son dakika yerel: Klimadan çıkan yangın korkuttu

24.12.2020 22:34 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:45

Son dakika yerel haberi... Klimadan çıkan yangın korkuttu Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde klimadan çıkan yangın korku ve paniğe yol açarken, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Klimadan çıkan yangın korkuttu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde klimadan çıkan yangın korku ve paniğe yol açarken, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat şirketine ait işyerinden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında işyerinde bulunan Yusuf Ekmekçi dumandan etkilenerek ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekmekçi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken İşyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika yerel: Klimadan çıkan yangın korkuttu
Son dakika yerel: Klimadan çıkan yangın korkuttu
Son dakika yerel: Klimadan çıkan yangın korkuttu
Son dakika yerel: Klimadan çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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