Son dakika haberi | KKTC Sağlık Bakanı Pilli: İki hafta içerisinde Türkiye'den aşı gelecek
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Son dakika haberi | KKTC Sağlık Bakanı Pilli: İki hafta içerisinde Türkiye'den aşı gelecek

01.01.2021 00:06 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:09
Son dakika haberi | KKTC Sağlık Bakanı Pilli: İki hafta içerisinde Türkiye'den aşı gelecek

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'nin aldığı Çinli Sinovac aşılarının iki hafta içerisinde KKTC'ye ulaşacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'nin aldığı Çinli Sinovac aşılarının iki hafta içerisinde KKTC'ye ulaşacağını açıkladı. 

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli,  Türkiye'den KKTC'ye gönderilecek koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pilli konuyla ilgili yaptığı açıklamada,  "3-4 ay daha dişimizi sıkmamız lazım. Okyanusta boğulmadık, tam karaya çıkacakken boğulmak istemiyoruz" diyerek tedbirlerin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. "400 bin aşıyı muhafaza edecek dolaplarımız mevcut" diyen KKTC Sağlık Bakanı Pilli "Ocak ayının ilk yarısına kadar Türkiye'den aşılar gelecek, bunun planlanması yapılmıştır" dedi.  Avrupa Birliği (AB) üzerinden de gelecek olan aşılar için altyapı çalışmalarını tamamlandığını ifade eden Pilli, AB'den gelecek olan aşıların da  10-15 gün içinde KKTC'de olmasını bekliyoruz" dedi. KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC'ye Türkiye'den 300 bin doz aşı gönderilmesinin öngörüldüğünü açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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