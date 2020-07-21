Son dakika haberi | KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Vali Su'yu ziyaret etti
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Son dakika haberi | KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Vali Su'yu ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46. yıldönümü münasebetiyle beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Son dakika haberi | KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Vali Su'yu ziyaret etti
21.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:35

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46. yıldönümü münasebetiyle beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Su, "Kıbrıs Türk halkını barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor, Kıbrıs Barış Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum" dedi.

KKTC ile Türkiye arasındaki bağların her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Mendeli ise Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak ve özgürlüklerine kavuşmalarını sağlamak amacıyla canlarını feda eden şehitlere ve gazilere şükran borçlu olduklarını ifade etti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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