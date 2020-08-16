Son dakika haberi... KKTC Enerji Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Doğu Akdeniz resti
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Son dakika haberi... KKTC Enerji Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Doğu Akdeniz resti

Gelen son dakika haberlerine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından verilen mücadeleye ortak ses olarak destek verilmesi çağrısı yaptı.

Son dakika haberi... KKTC Enerji Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Doğu Akdeniz resti
16.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:22

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından verilen mücadeleye ortak ses olarak destek verilmesi çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Atina ve Rum yönetimlerinin tavırları karşısında sessiz kaldığını kaydeden Taçoy, "Akıncı neden sus-pus oldu?" diye sordu.

Taçoy, "Türkiye ve KKTC'nin haklarının görmezden gelerek gasp anlayışının olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bir açıklama yapmaması manidardır. Sayın Akıncı vakit kaybetmeden temsil ettiği KKTC'nin ve Anavatan Türkiye'nin haklarına göz dikenlere güçlü bir cevap vermelidir. Daha önceleri açıklamalarında Türkiye'ye 'haklı' diyen Sayın Akıncı'nın sus-pus olması kabul edilemez" dedi.

"AKDENİZ SAVAŞ ALANI"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu kaydeden Taçoy, "Hem Atina hem Rum hükümetlerinin, yedi düveli taciz ederek Akdeniz'i bir savaş alanına çevirmesine, KKTC siyasileri olarak sessiz kalamayız, kalmamalıyız" dedi. Taçoy, "'Mavi Vatan' projesi, Türkiye ile KKTC'nin aynı zamanda 'Ortak Vatan' projesidir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Taçoy konuşmasına şöyle devam etti:

"Daha önceleri açıklamalarında Türkiye'ye 'haklı' diyen Sayın Akıncı'nın sus-pus olması kabul edilemez. Umarım, küçük siyasi hesaplarla bunu yapmıyordur. Sayın Akıncı'dan daha fazla vakit kaybetmeden temsil ettiği KKTC'nin ve Anavatan Türkiye'nin haklarına göz dikenlere, güçlü bir cevap vermesidir. Bir kez daha, canları pahasına Doğu Akdeniz'de görev yapan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan şahsında emek veren herkesi saygı ile selamlar, bu uğurda gerekli katkıyı her platformda, her ne pahasına olursa olsun vermeye devam edeceğimizi yinelerim."


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Kaynak: DHA

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