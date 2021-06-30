Son dakika haberi: KKTC'de vatani görevini yapan Er Uğur Kantar'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
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Son dakika haberi: KKTC'de vatani görevini yapan Er Uğur Kantar'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Son dakika haberi: KKTC'de vatani görevini yapan Er Uğur Kantar'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KKTC'de vatani görevini yapan Er Uğur Kantar'ın disipline sevkinin ardından 12 Ekim 2011'de ölümüyle ilgili biri firari 6 sanıklı dava karara bağlandı.

KKTC'de vatani görevini yapan Er Uğur Kantar'ın disipline sevkinin ardından 12 Ekim 2011'de ölümüyle ilgili biri firari 6 sanıklı dava karara bağlandı.

Yargıtayın bozma kararının ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tarafların avukatlarıyla Kantar'ın babası Aydın Kantar katıldı.

Mahkeme Başkanının son sözlerini sorduğu sanık Fırat Keser suçsuz olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Keser'i "işkence sonucu ölüme sebebiyet verme" nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Süleyman Özdoğan, Özkan Belmen ve Ahmet Yurdusevdi hakkında "suçu bildirmeme" nedeniyle açılan kamu davasının zaman aşımından dolayı düşürülmesine hükmeden mahkeme, daha önce ceza alan askeri personel sanık Ayhan Şentürk hakkında ise "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Mahkeme, firari sanık Ayhan Arslan'ın dosyasının ayrılmasına kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

KKTC'de 2011'de vatani görevini yapan Uğur Kantar'a bir haftalık disiplin cezası verildi. Bu sürede gördüğü kötü muamele sonucu fenalaşan Kantar, sevk edildiği GATA'da 12 Ekim 2011'de hayatını kaybetti.

Girne Askeri Mahkemesi, "işkence sonucu ölüme neden olma" suçundan sanıklar Ayhan Arslan ve Fırat Keser'e müebbet hapis cezası verdi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen dava dosyası, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri mahkemelerin kapatılması üzerine Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesine devredildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Er Kantar'ı sandalyeye kelepçeleyerek güneş altında bekleten ve ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Keser'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay tarihinde tutukevinde er olan sanıklar Süleyman Özdoğan, Özkan Belmen ve Ahmet Yurdusevdi hakkında "suçu bildirmeme" suçundan açılan kamu davasının zaman aşımına uğraması nedeniyle "düşme kararı" verilmesi talep edilen iddianamede, askeri personel sanık Ayhan Şentürk'ün hakkında üzerine atılı suç yönünden kesinleşmiş "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararının mevcut bulunduğundan ayrıca bu sanık hakkında "karar verilmesine yer olmadığı" yönünde hüküm kurulması istendi.

Ayrıca firari sanık Ayhan Arslan'ın dosyasının ayrılması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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Son dakika haberi: KKTC'de vatani görevini yapan Er Uğur Kantar'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı - Haberler
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