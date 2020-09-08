Son dakika haberi... KKTC'de son 24 saatte 38 Kovid-19 vakası görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... KKTC'de son 24 saatte 38 Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika gündem haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 38 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 475'e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika haberi... KKTC'de son 24 saatte 38 Kovid-19 vakası görüldü
08.09.2020 21:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:21

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 38 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 475'e yükseldiğini duyurdu.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte bin 561 test yapıldığını, 38 pozitif vakaya rastlandığını ve 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve gözetim altında olduklarını ifade etti.

Pilli, 15 vakanın ise yerel olduğunu ve bunların temaslı takibinin yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli, 185 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan hastanın olmadığını belirtti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde vaka sayısı 1511 oldu

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde (GKRY), son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 797 test sonucunda 1 pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY'deki toplam vaka sayısı bin 511'e ulaştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Evgar Ferhat Göçer Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... KKTC'de son 24 saatte 38 Kovid-19 vakası görüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 21:30:57. #1.14#
title