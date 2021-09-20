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Son dakika haberi: KKTC'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" başladı

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: KKTC'de

Bir son dakika haberine göre Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Eylül'e kadar sürecek "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başladı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Eylül'e kadar sürecek "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başladı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, tatbikatın icra safhasına, KKTC'den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği ile Türkiye'den Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı unsurları katılıyor.

Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" 24 Eylül'de yapılacak.

Her yıl planlı yapılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı ile, KKTC Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin hava hücum harekatı, hava indirme harekatı ve muharebe arama kurtarma harekatı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek hedefleniyor.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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