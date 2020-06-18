Son dakika haberi: KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerde bulunan kişi hakkında suç duyurusunda...
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Son dakika haberi: KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerde bulunan kişi hakkında suç duyurusunda...

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Umut Derneği geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden KKTC Meclisi'nin seçilmiş üyelerine hakaret, tehdit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine küfürler yağdıran KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday adayı olan Ahmet Boran hakkında...

Son dakika haberi: KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerde bulunan kişi hakkında suç duyurusunda...
18.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:40

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Umut Derneği geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden KKTC Meclisi'nin seçilmiş üyelerine hakaret, tehdit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine küfürler yağdıran KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday adayı olan Ahmet Boran hakkında suç duyurusunda bulundu.

KKTC Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu, "15 Haziran tarihinden itibaren sosyal medya üzerinden KKTC Meclisi'nin seçilmiş üyelerine hakaret, tehdit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine küfürler ederek, video ve canlı yayın paylaşımı yapmakla suçlanan Ahmet Boran hakkında suç duyurusunda bulundu. Dinçoğlu yaptığı yazılı açıklama, söz konusu şahsın yaptığı canlı yayın videolarındaki söylemlerin, ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan Kıbrıslı ve Türkiyeli ayırımını tetikleyerek Türkiye'deki soydaşlar ile bağı zedeleyecek ve üzecek nitelikte olduğunu belirtti.

Dinçoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu üslupta olan bir kimsenin milletvekili seçilme niteliklerine haiz olmadığı ve bu sebepten ötürü Cumhurbaşkanı aday adayı olması durumunda, Yüksek Seçim Kuruluna müracaatını hassasiyetle değerlendirilmesini beklemekteyiz. Hem ülkemizdeki seçilmiş vekil ve hükümet yetkililerine hem de Türkiye'nin seçilmiş başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı bu kin, öfke ve nefret dolu söylemler karşısında sessiz kalan tüm dernek, kurum, kuruluş ve platformların bu ülkede ne şartlarda varlıklarını sürdürdüklerini bir kez daha hatırlamaları gerektiğini yinelemek isteriz."

Kendisini İslamcı şeklinde göstererek, Kıbrıs'ta İslam değerlerini korumak ve yaşatmak için mücadele veren hiç kimsenin tanımadığı bu kişinin aniden ortaya çıkmasının düşündürücü olduğunu savunan Dinçoğlu, "Konu kişinin hangi amaç ve niyetle nerelerden kumanda edildiğinin ayrıca sorgulanması gerekmektedir" dedi.

Ülke içerisinde oluşabilecek kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehlikeye atacak şiddet eylemlerine sebep olabileceğini düşündükleri, provokasyon içerikli, halkı isyan ve şiddete davet ve/veya teşvik eden söylemlerin, KKTC Anayasası'nın 24. Maddesi 3. Fıkrasında belirtilen koşullar çerçevesinde anayasal suç teşkil ettiğini savunan Dinçoğlu, Ahmet Boran ile ilgili suç duyurularını "gereğinin yapılması için" Polis Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini kaydetti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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