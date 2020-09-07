Son dakika haberi! KKTC'de 3 yaşındaki çocuk ve annesinde koronavirüs çıktı
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Son dakika haberi! KKTC'de 3 yaşındaki çocuk ve annesinde koronavirüs çıktı

Son dakika dünya haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 yaşındaki bir çocuk ve annesinde koronavirüs (kovid-19) tespit edildi.

Son dakika haberi! KKTC'de 3 yaşındaki çocuk ve annesinde koronavirüs çıktı
07.09.2020 15:58 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:01

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 yaşındaki bir çocuk ve annesinde koronavirüs (kovid-19) tespit edildi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 yaşındaki bir çocuk ve annesinde koronavirüs (kovid-19) tespit edildi. Sağlık Bakanlığı yetkililieri Covid-19 testi pozitif çıkan çocuk ve annesiyle birlikte tüm ailenin karantinaya alındığını duyurdu.  Ülkedeki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, artan vakalara karşı yeni bir dizi önlem alındığını duyurdu.  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, 1 Ekim tarihine kadar ilk orta ve yüksek eğitim yerlerinin açılmaması, eğlence yerlerinin tamamen kapatılması, doğum günleri, sünnet, nişan cenaze ve mevlit ile düğünlerin yapılmaması, seçim mitinglerinin ve toplantılarının iptal edilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

'GEMİ BATARSA HEP BİRLİKTE BATACAĞIZ'

Koronavirüs ile ilgili basına açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Kovid-19 ile savaşı ya hep birlikte kazanacağız ya da hep birlikte kaybedeceğiz" dedi. "Gemi batarsa hep birlikte boğlulacağız" ifadelerini kullandı. KKTC'de 1 Temmuz'dan itibaren tespit edilen vaka sayısı 254 oldu. 


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Kaynak: DHA

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