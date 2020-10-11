Son dakika haberi | KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 94'ü açılırken oyların yüzde 32,51'ini elde eden...
11.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:08
Son dakika haberine göre KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 94'ü açılırken oyların yüzde 32,51'ini elde eden Başbakan Tatar ilk sırada yer alıyor.
KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 94'ü açılırken oyların yüzde 32,51'ini elde eden Başbakan Tatar ilk sırada yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan