Son dakika haberi | KKTC CumhurbaşkanıTatar: "Maraş açılımı ile KKTC turizmi ivme kazanmıştır"
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Son dakika haberi | KKTC CumhurbaşkanıTatar: "Maraş açılımı ile KKTC turizmi ivme kazanmıştır"

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın kürsüye geçişi KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın konuşması KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması' programında konuştu.

KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın kürsüye geçişi

KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın konuşması KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması' programında konuştu. (1)

Son dakika haberi | KKTC CumhurbaşkanıTatar: 'Maraş açılımı ile KKTC turizmi ivme kazanmıştır'
Son dakika haberi | KKTC CumhurbaşkanıTatar: 'Maraş açılımı ile KKTC turizmi ivme kazanmıştır'
Son dakika haberi | KKTC CumhurbaşkanıTatar: 'Maraş açılımı ile KKTC turizmi ivme kazanmıştır'
Son dakika haberi | KKTC CumhurbaşkanıTatar: 'Maraş açılımı ile KKTC turizmi ivme kazanmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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Son dakika haberi | KKTC CumhurbaşkanıTatar: "Maraş açılımı ile KKTC turizmi ivme kazanmıştır" - Haberler
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