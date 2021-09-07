Son dakika haberi | KKTC CumhurbaşkanıTatar: "Maraş açılımı ile KKTC turizmi ivme kazanmıştır"
Son dakika haberlerine göre KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın kürsüye geçişi KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın konuşması KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması' programında konuştu.
KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın kürsüye geçişi
KKTC CumhurbaşkanıTatar'ın konuşması KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması' programında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm