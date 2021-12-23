Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TURKOVAC'da emeği geçenleri kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de seri üretimine geçilen ve gelecek haftadan itibaren yaygın kullanımına geçilecek yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu başarıya katkı koyanları kutladı.

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye sağlık sistemi ve alt yapısındaki başarılı çalışmalar çerçevesinde geliştirilen Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın, Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım onayı aldığını öğrendiğini belirtti.

Türkiye'nin pandemi sürecinde gösterdiği büyük başarının devamını yürekten temenni eden Tatar, "Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde Kıbrıs Türk halkına yaptığı yardımlar dolayısı ile başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türk halkına, halkım ve şahsım adına teşekkür eder, seri üretime geçilecek olmasının hayırlara vesile olmasını temenni ederim ve bu başarıya katkı koyanları da yürekten kutlarım." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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