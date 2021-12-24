Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Çocuk ve yaşlıları kurşuna dizerek, katliam mezarlarına gömen bir zihniyetle savaştık ve bugünlere geldik.

Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Çocuk ve yaşlıları kurşuna dizerek, katliam mezarlarına gömen bir zihniyetle savaştık ve bugünlere geldik. Anadolu ve Türkiye hiçbir zaman gözünü ve gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi. Her zaman beraber olduk." dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kırşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Ahi Evran Külliyesi'nde "Gençlerle Söyleşi" programında öğrenciler tarafından Türk ve KKTC bayraklarıyla karşılandı.

Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından seslendirilen türküleri dinleyen Tatar, bazı türkülere de eşlik etti.

Tatar, programda yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta artık yeni bir dönemin başladığını, Türkiye'nin Kıbrıs için önemli olduğunu vurguladı.

"Kıbrıs ecdadın bir meselesidir." diyen Tatar, geçmişte binlerce şehit verilerek Ada'nın Türk'lerin egemenliğine geçtiğini belirtti.

Milletin bekası, bayrak ve vatanın önemini anlatan Tatar, en büyük hedefinin vatanına hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Ada'da barıştan yana olduklarını dile getiren Tatar, "Kıbrıs Türk halkını yok etmek için Yunanlıların, sömürgecilerin, İngilizlerin, farklı emperyal güçlerin, Kıbrıslı Türklerle Anadolu'daki bağlarını kopartmak için her türlü esaret, zulüm, vahşetiyle karşılaştık. Çocuk ve yaşlıları kurşuna dizerek katliam mezarlarına gömen bir zihniyetle savaştık ve bugünlere geldik. Anadolu ve Türkiye hiçbir zaman gözünü ve gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi. Her zaman beraber olduk." ifadelerini kullandı.

Tatar, çadırlarda susuz, ilaçsız günlerce direnen Kıbrıs halkının Mehmetçiğin Ada'ya ayak basmasıyla bağımsızlığını kazandığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bölgesel istikrarın sağlanabilmesi, ulusal çıkarların korunması için Türkiye ile birlikte olduklarını belirten Tatar, Türkiye'nin bölgesinde en güçlü ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Tatar, geçmişte olduğu gibi şu anda da Türkiye ile haklarını aradıklarını dile getirdi.

(Sürecek)

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı: Yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı: Yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title