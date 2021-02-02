Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

02.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:08
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika gündem haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin (Kıbrıs meselesinde) bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin (Kıbrıs meselesinde) bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tatar, Mart ayının ilk haftalarına Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenecek, garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu gayriresmi konferans için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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