Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur"
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Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep...

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur"

ELAZIĞ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Kanal Fırat ve Kanal E Televizyonları Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu 'Gündem' programına konuk olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akbıyık'ın, "Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanımız geçen gün bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu başkanı 'Duydum ki 20 Temmuz'da Kıbrıs'a gidecekmişsiniz. Orada sert mesajlar vermeyin' dedi. Cumhurbaşkanımız da 'Benim ne konuşacağıma sen ki karar vereceksin. Gideceğim konuşacağım' dedi. Nasıl yorumladınız" sorusuna KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Ben bunu çok memnuniyetle izledim. Çok da hoşuma gitti. Açıkçası heyecanlandım. Çünkü neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Zaten yapacağı buydu. Ama bana çok destek olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Böyle bir oyuna gelmeyeceğiz"

2017'de Akıncı'nın Cumhurbaşkanı iken hep masayı üzerlerine devirdiklerini dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Çünkü o tarafı o eşitlik temelinde federal yapı içerisinde bir anlaşmayı hiçbir zaman hazmedemedi. Çünkü niyetleri Kıbrıs'ta Türkiye'yi bezdirmek, Türkiye'ye baskı kurulması, Türkiye'nin pes etmesi, Türkiye'nin çekilmesi ve Kıbrıs'ın Avrupa Birliği içerisinde bir Yunan adası olması. Tamamıyla Türkiye'yle bağlarının kopartılması oyununa tabi ki Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman gelmeyecektir. Niyetleri ortadadır. Çünkü biz de orada egemen, eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı egemen bağımsız devlet. Politika budur. Türkiye'de bunu yüzde yüz desteklemektedir. İnşallah bunu sonuna kadar götüreceğiz. Zaten var olan gerçek Kıbrıs'ta 2 ayrı devlet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da güçlenecek. Çünkü bu saatten sonra Murat'lar, Hakan'lar, Kutsi'ler onların katledişleri, kan dökülmeler bu bedellerden sonra bizim gidip Rum'un boyunduruğu altına ireceğimiz hiçbir ulusal şerefe ve haysiyete yakışmaz. Böyle bir oyuna gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur'
Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur'
Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur'
Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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