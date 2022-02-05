Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti - Haberler
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Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

AA, Andaç Hongur Erpehlivan - Güncel
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Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennilerini ilettiği belirtildi.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Güncel

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