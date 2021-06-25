Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
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Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek için gittiği Brüksel'de kaldığı otelde Yunan Başbakan Miçotakis ile görüşme yaptı.

Tatar, kaldığı otelde kahvaltı esnasında Miçotakis ile ayaküstü sohbet etti.

BM Genel Sekreteri ile görüşecek olan Tatar, daha sonra KKTC Brüksel Temsilciliği'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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