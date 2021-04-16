Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir.
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Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir.

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir. Garantörlüğünüz bizim için fevkalade önemlidir. Türkiye'mizin garantörlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Cenevre'deki konferansa bu anlayışla gidiyoruz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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