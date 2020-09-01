Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan ABD'nin Rum tarafına silah ambargosunu kaldırma kararına tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan ABD'nin Rum tarafına silah ambargosunu kaldırma kararına tepki

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uygulanan silah satış ambargosunu kaldırılması kararına tepki göstererek, "Bu karar barışa hizmet etmeyecek" dedi.

Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan ABD'nin Rum tarafına silah ambargosunu kaldırma kararına tepki
01.09.2020 22:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:11

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uygulanan silah satış ambargosunu kaldırılması kararına tepki göstererek, "Bu karar barışa hizmet etmeyecek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçisi Judith Gail Garber ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Garber'in talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Garber'in Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ABD'nin savunma amaçlı silahların Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı yönündeki kararını iletti. Garber telefon görüşmesinde ABD'nin halihazırda Rum lider Nikos Anastaiades'e söz konusu kararı ilettiğini ve kendisinin de Kıbrıs Türk tarafına bilgi vermek istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı ise Garber'e ABD'nin almış olduğu bu kararın Rum tarafını Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, aksine Rum tarafının müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını kaydetti. Akıncı, ABD tarafından alınan bu kararın yanlış olduğunu belitti.

Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de silahlanma çabalarına katkı yapmak değil, diyalog ve uzlaşmaya yardımcı olmak gerektiğini vurgulayan Akıncı, ABD'nin bu kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti. - LEFKOŞA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Fatih Dönmez Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Fatma Girik Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Fatih Terim Erkan Kamat Emre Belözoğlu Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Karar Eylül Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan ABD'nin Rum tarafına silah ambargosunu kaldırma kararına tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 22:16:38. #1.14#
title