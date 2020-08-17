Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Tatar, Fransa'yı GKRY'ye askeri desteği nedeniyle kınadı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Tatar, Fransa'yı GKRY'ye askeri desteği nedeniyle kınadı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Fransa'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamakla barışa değil bölgede gerginliğin artmasına hizmet ettiğini belirterek, "Fransa'yı bütün bu gerçekler ortadayken Rum yönetimine sağladığı askeri destek...

Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Tatar, Fransa'yı GKRY'ye askeri desteği nedeniyle kınadı Açıklaması
17.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:28

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Fransa'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamakla barışa değil bölgede gerginliğin artmasına hizmet ettiğini belirterek, "Fransa'yı bütün bu gerçekler ortadayken Rum yönetimine sağladığı askeri destek nedeniyle kınıyor, bir an önce tutumunu gözden geçirmeye davet ediyorum." dedi.

Başbakan Tatar, yazılı açıklamasında, Fransa'nın GKRY ile 4 Nisan 2017'de imzaladığı "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinin resmen açıkladığını anımsattı.

Kıbrıs Türklerinin eşit ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 21 Aralık 1963'te Rumların silahlı saldırıları sonucu Türklerin atılmasıyla yıkıldığını kaydeden Tatar, "Güney Kıbrıs'taki devlet bir Rum devletidir. Dolayısıyla, GKRY'nin sanki bizim de ortak olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti devam ediyormuş gibi uluslararası anlaşmalara imza atmaya devam etmesi uluslararası hukuk bakımından ciddi bir ayıp olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Fransa'nın bu durumu bilerek Rumlarla anlaşma yapmasının 1960 antlaşmalarına aykırı olması ve bu antlaşmaların taraflar arasında kurduğu dengeyi bozması nedeniyle tehlikeli bir adım olduğunun altını çizdi.

"Fransa'yı kınıyor, bir an önce tutumunu gözden geçirmeye davet ediyorum"

Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

"Fransa, GKRY'ye askeri destek sağlamakla barışa değil bölgede gerginliğin artmasına, Kıbrıs sorununun bir sonuca bağlanmasının uzamasına hizmet etmektedir. Oysa, Fransa BM Güvenlik Konseyi üyesidir ve barışın sağlanması ve/veya devam etmesi gibi önemli bir sorumluluğu vardır. Fransa'yı bütün bu gerçekler ortadayken Rum Yönetimi'ne sağladığı askeri destek nedeniyle kınıyor, bir an önce tutumunu gözden geçirmeye davet ediyorum."

KKTC ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı olduğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğini ve güvenliğini hiçe sayan tutumlara boyun eğmeyeceklerine vurgu yaptı.

Rum basınında, 11 Ağustos'ta yer alan habere göre, GKRY ile Fransa arasında yürürlüğe giren savunma iş birliği anlaşması kapsamında Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne inmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti Magazin
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı Ekonomi
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Güncel
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hacı Bektaş Vladimir Putin Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Hümeyra Yeşim Salkım Tamer Karadağlı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Bakan Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Tatar, Fransa'yı GKRY'ye askeri desteği nedeniyle kınadı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 13:51:09. #1.14#
title