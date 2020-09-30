Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Tatar, Ankara ziyaretinin son derece yararlı geçtiğini bildirdi Açıklaması
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Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Tatar, Ankara ziyaretinin son derece yararlı geçtiğini bildirdi Açıklaması

30.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:54
Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Tatar, Ankara ziyaretinin son derece yararlı geçtiğini bildirdi Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, dün akşam gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin bir süredir çözüm bekleyen bazı konuların halledilmesi ve dış politikadaki bazı önemli gelişmelerin yüz yüze değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı geçtiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, dün akşam gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin bir süredir çözüm bekleyen bazı konuların halledilmesi ve dış politikadaki bazı önemli gelişmelerin yüz yüze değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı geçtiğini belirtti.

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldiği çalışma ziyaretini değerlendirdi.

Tüm ülkeler gibi KKTC'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini belirten Tatar, bu süreçte ekonomide ciddi bozulmalar olduğunu ifade etti.

Tatar, ülke ekonomisini ayakta tutan iki temel sektör turizm ve yüksek öğrenimde aşmaları gereken ciddi sorunlar olduğuna dikkati çekerek, bütçe açığının giderek büyüdüğünü vurguladı.

"Ziyaretin meyveleri ve etkileri önümüzdeki günlerde görülecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile son bir haftadır bir araya gelmeyi planladıklarını kaydeden Tatar, "Ankara ziyaretim bir süredir çözüm bekleyen bazı konuların halledilmesi ve dış politikadaki bazı çok önemli gelişmelerin yüz yüze değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı geçti. Bu ziyaretin meyveleri ve etkileri önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacak, görülecektir." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın dün gece katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve KKTC gibi iki kardeş devlet ve bu iki devletin kardeş olan halklarını karşı karşıya getirme potansiyeli taşıyan konuşmalarını esefle kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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