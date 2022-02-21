Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu - Haberler

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Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu

Son dakika politika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümeti bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Başbakan Sucuoğlu'nun listesinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yer aldı. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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