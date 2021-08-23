Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Saner, Rum Bakanlar Kurulunun KKTC'li bazı yetkililerin pasaportlarını iptal kararını "düşmanca" olarak nitelendirdi
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Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Saner, Rum Bakanlar Kurulunun KKTC'li bazı yetkililerin pasaportlarını iptal kararını "düşmanca" olarak nitelendirdi

Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Saner, Rum Bakanlar Kurulunun KKTC'li bazı yetkililerin pasaportlarını iptal kararını 'düşmanca' olarak nitelendirdi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulunun, bazı KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportlarını iptal etme kararını "düşmanca bir karar" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulunun, bazı KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportlarını iptal etme kararını "düşmanca bir karar" olarak nitelendirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum lideri Nikos Anastasiadis başkanlığında yapılan kabine toplantısında, bazı KKTC devlet ve hükümet yetkilisinin ilk etapta, "pasaportlarını geri alma (iptal), yenilememe veya pasaport vermeme" kararı alındı.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelikanos, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, kararın, bazı KKTC'li yetkilileri ve Kapalı Maraş açılım sürecine müdahil olan diğerlerini ilgilendirdiğini söyledi.

Pelikanos, pasaportları hakkında karar verilen KKTC yetkililerinin isimlerini ve sayılarını açıklamazken, kararın gerekçelerini, "eylem veya faaliyetleriyle sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sarsmak, Kapalı Maraş'ın statüsünün değiştirilmesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca eylemde bulunmak" olarak sıraladı.

Karara ilk tepki KKTC Başbakanı Saner'den geldi.

Saner, KKTC Bakanlar Kurulu'nun hemen ardından, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti (Rum yönetimi) tarafından alınan kararı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile değerlendireceklerini ve ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi.

Saner, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Rum kesimi), düşmanlık yapmak adına ürettiği bu kararla ilgili, kendilerinin tekrar düşünmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Saner, Rum Bakanlar Kurulunun KKTC'li bazı yetkililerin pasaportlarını iptal kararını "düşmanca" olarak nitelendirdi - Haberler
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